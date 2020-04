Ordnungsamtsmitarbeiter ins Gesicht gespuckt

Haselünne „Emotionen und Wertungen haben in einer Polizeimeldung grundsätzlich nichts zu suchen. Dennoch möchten wir an dieser Stelle bemerken, dass uns der folgende Sachverhalt fassungslos gemacht hat“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Am Dienstagmittag hat ein 54-jähriger Mitarbeiter des Ordnungsamtes Haselünne laut Polizei an der Steintorstraße einen Strafzettel wegen eines mehr als eine Stunde abgelaufenen Parkscheines ausgestellt. Nur wenig später fuhr ein Mann mit dem betroffenen Auto neben den Kontrolleur und schrie ihn an, er solle den Strafzettel sofort zurücknehmen. Der Angestellte der Stadt verneinte dies.

„Hoffentlich bekommst du Corona!“

In Höhe des Burghotels stoppte der aggressive Mann sein Auto und schlug die Tür auf. Dabei traf und verletzte er den 54-jährigen an der Hand. Unter lautstarken, übelsten Beleidigungen, spuckte er dem Ordnungsamtsmitarbeiter anschließend unvermittelt mitten ins Gesicht. Mit den Worten „Hoffentlich bekommst du Corona!“, stieg er ins Auto und fuhr weg.

Strafverfahren

Dank mehrerer Zeugenhinweise und guter Beschreibungen, konnte der Täter schnell identifiziert werden. Laut Polizeiangaben handelt sich um einen 47-jährigen Mann aus Haselünne. Er wurde von einer Streifenbesatzung aufgesucht und zur Sache befragt. Er räumte die beschriebenen Taten ein, zeigte sich dabei aber in keiner Weise reumütig. Die Beamten teilten ihm mit, dass er sich wegen Körperverletzung und Beleidigung in einem Strafverfahren zu verantworten hat.