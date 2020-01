Online statt Amt: Landkreis startet digitalen Bürgerservice

Meppen Mit der Inbetriebnahme von Open Rathaus/Open Kreishaus durch den Landkreis Emsland und die acht Kommunen Lingen, Meppen, Papenburg, Rhede, Dörpen, Freren, Geeste und Spelle ist der Landkreis Emsland die erste Kreisverwaltung in Niedersachsen mit einem digitalen Portalverbund. Die weiteren emsländischen Kommunen werden nach und nach in diese vernetzte Plattform aufgenommen. Den Start in dieses Gemeinschaftsprojekt bezeichnete Landrat Marc-André Burgdorf jüngst als „weiteren wichtigen Schritt in die Zukunft des digitalen Bürgerservices“.

Künftig sollen 575 Dienstleistungen der Verwaltungen in digitaler Form zur Verfügung stehen. Bürger können so etwa online Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden beantragen oder An- und Ummeldungen des Wohnsitzes vornehmen. Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sowie An- und Abmeldungen zur Hundesteuer zählen ebenfalls zu den angebotenen digitalen Dienstleistungen, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Auch die dabei entstehenden Gebühren können online beglichen werden. Der Gang zum Amt wird laut Burgdorf damit in diesen Fällen unnötig. Rund um die Uhr, am Feierabend oder an den Wochenenden stünden die Serviceleistungen für künftig Bürger bereit.

Um die Dienstleistungen online nutzen zu können, muss jeder Nutzer zunächst ein so genanntes „Bürgerkonto“ anlegen. Abhängig vom jeweiligen Sicherheitsniveau für die gewünschte Verwaltungsleistung kann dieser Zugang selbst angelegt werden oder erfordert eine einmalige sichere Identifizierung mit Personalausweis im zuständigen Bürgerbüro. Am Anfang stehe den Bürgern allerdings lediglich eine Auswahl von Leistungen offen, betont Burgdorf. Die Plattform werde sukzessive weiter ausgebaut. Alle 19 emsländischen Kommunen sollen bis Ende 2022 unter diesem virtuellen Dach zu finden sein. Die Samtgemeinde Sögel hatte als Pilotkommune bereits 2017 den Wechsel zum E-Government vollzogen.

Über die Internetstartseite der jeweiligen Kommune oder des Landkreises Emsland, www.emsland.de, gelangen Bürger auf einen sogenannten Button, hinter dem sich das Open Rathaus/Open Kreishaus mit seinen Serviceleistungen befindet.