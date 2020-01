Empfehlung - Oldtimer und Futtervorräte verbrennen in Scheune

Esterwegen Ein Großbrand hat am Mittwochabend die Feuerwehren in Esterwegen im Emsland beschäftigt. Eine große Scheune stand gegen 20 Uhr lichterloh in Flammen. In der freistehenden Scheune verbrannten nach Angaben der Feuerwehr abgestellte Oldtimer und große Mengen Futtervorräte für Pferde. Während der Löscharbeiten brach die Scheune in sich zusammen. Die 60 eingesetzten Feuerwehrleute ließen die Trümmer und darin gelagertes Stroh kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde nach Angaben der Einsatzkräfte niemand. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Möglicherweise wurde der Brand gelegt, bereits am 24. Dezember stand in Esterwegen eine Scheune in Flammen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei zu melden.