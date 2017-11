Empfehlung - Ohne Führerschein betrunken auf einem Roller unterwegs

gn Emsbüren. Die Polizei hat am Freitagmittag einen 42-jährigen Polen aus dem Verkehr gezogen. Der Pole fuhr mit seinem Roller mit polnischen Kennzeichen auf der Straße Grüner Weg. Er wurde angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Eine Ärztin entnahm ihm später auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Der Roller fährt 50 Stundenkilometer schnell. Nach Angaben des 49 Jährigen hat dieser keinen Führerschein, da er ihm bereits in Polen entzogen wurde. Er ging davon aus, dass man in Deutschland bis Tempo 50 ohne Fahrerlaubnis fahren dürfe. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ohne-fuehrerschein-betrunken-auf-einem-roller-unterwegs-213439.html