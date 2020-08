Lingen Das Konzert von „Johannes Oerding“, welches ursprünglich am Donnerstag, 12. März, in der Emsland-Arena Lingen stattfinden sollte, wurde schon einmal auf Grund der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben. Aufgrund der aktuellen Situation muss der Musiker das für den Herbst geplante Konzert nun erneut verlegen. Das Konzert wird am Samstag, 10. April, nachgeholt. Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit.