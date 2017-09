Nordhorner bei Unfall im Emsland schwer verletzt

gn Haselünne. In der Nacht zu Sonntag ist es gegen 1.15 Uhr auf der Kreisstraße 243 in Klosterholte bei Haselünne zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 51-jähriger Mann aus Nordhorn war dort mit seinem VW Amarok in Höhe der Straße Gelshof von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es besteht der Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.