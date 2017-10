Noch Stehplatz-Tickets für Konzert mit Adel Tawil in Lingen

gn Lingen. Anfang Mai kehrte der Sänger mit der charismatischen Stimme mit seinem zweiten Album „So schön anders“ zurück und knüpfte nahtlos an die Erfolge des Vorgängers an. Adel Tawil stieg direkt auf Platz 1 der offiziellen deutschen Album-Charts ein und erhielt sowohl für sein Album „So schön anders“ als auch für die Hit-Single „Ist da jemand“ in Deutschland und der Schweiz Edelmetall in Form je eines Gold-Awards. Mit über fünf Millionen verkauften Tonträgern gehört er zu den erfolgreichsten Sängern der Gegenwart und wurde mehrfach mit dem „Echo“ ausgezeichnet, unter anderem in den Kategorien „Erfolgreichster Künstler Rock/Pop National“ sowie „Bester Live Act National“.

Stehplatz-Tickets für das Konzert am 7. November in der Lingener Emslandarena gibt es im Vorverkauf noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie auf www.eventim.de und www.emslandarena.com. Sitzplatzkarten sind bereits ausverkauft.