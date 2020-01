Empfehlung - Niederländischer Maler startet Hilfsaktion für Koalas

Haselünne „Ich bin ein großer Tierfreund, und als ich die Bilder der verletzten Koalas im Fernsehen sah, war es um mich geschehen“, sagt der 61-jährige Niederländer. Er grübelt, wie er den bedrohten Tieren in Down Under helfen kann, und kommt schnell auf eine Idee. Immer wieder verarbeitet Zwezerijnen Tiere als Motive auf seinen Bildern. Warum nicht auch mal einen Koala malen? Nach intensiver Suche stößt der Künstler im Internet auf zwei gute Profi-Fotos der niedlichen Bären mit den Knopfaugen und nimmt diese als Vorlage für seine nächsten zwei Gemälde. „Das war für mich ungewohnt. Ich male gerne Tiere. Aber das waren bisher nur einheimische wie Hunde, Kühe und Pferde“, sagt der Künstler und ergänzt: „Es ging dann aber sehr gut, weil ich Koalas liebe. Sie sind so niedlich, weil sie wie Teddybären aussehen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/niederlaendischer-maler-startet-hilfsaktion-fuer-koalas--340696.html