Empfehlung - Niederländische Banken schalten Geldautomaten nachts ab

Enschede Das berichtete die Enscheder Tageszeitung „Twentsche Courant/Tubantia“. Wie ein Sprecher der Niederländischen Bankenvereinigung (NBV) betonte, werden die Automaten ausgeschaltet, aber nicht leer geräumt. Das Ausschalten soll möglichen Tätern die Leerung der Automaten erschweren. Weitere Detailangaben dazu machte er nicht. In den vergangenen Wochen waren zuletzt zwei Bankautomaten der Rabobank in Tubbergen und Lattrop gesprengt worden. Die Tat in Tubbergen missglückte allerdings. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/niederlaendische-banken-schalten-geldautomaten-nachts-ab-335852.html