Niederländer soll wegen Mini-Rente 5412 Euro an AOK zahlen

Die AOK fordert von einem 67-jährigen Niederländer, der in Haren lebt, fast 5500 Euro. Der Grund: Er bezieht 13 Euro Rente aus Deutschland. Der Rentner kann und will dies nicht bezahlen. Doch wieso will die Krankenkasse so viel Geld von ihm?