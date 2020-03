/ Lesedauer: ca. 3min Nichts war wie sonst bei der Emspassage der „Iona“

Weniger Zuschauer als die „Iona“ hatte wohl kein bisher auf der Meyer-Werft in Papenburg gebautes Kreuzfahrtschiff. Weder am Werfthafen noch an den Deichen hatten sich bei der Emsüberführung viele Besucher eingefunden.