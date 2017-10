Empfehlung - Neuer Lebensraum in Ems-Auen

Papenburg. Wie Thorsten Kuchta, Sprecher der Geschäftsstelle Masterplan Ems 2050 beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Oldenburg, mitteilte, wird in den Ems-Auen zwischen Papenburg und Herbrum nach einem geeigneten Standort für einen dauerhaften Polder zur Entwicklung für Flussmündungen typischer Lebensräume gesucht. Die Fertigstellung soll, so habe es der Masterplan-Lenkungskreis beschlossen, bis Ende 2020 angestrebt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/neuer-lebensraum-in-ems-auen-212243.html