Neuer Band zur Emsländischen Geschichte auf dem Buchmarkt

Haselünne So geht es unter anderem um den Versorgungsmangel in der Grafschaft während des Ersten Weltkriegs und den grenzüberschreitenden Waren Schmuggel zu dieser Zeit. Wie der Krieg von niederländischer Seite aus erlebt wurde, ist ein weiterer Bestandteil des Bandes.

Darüber hinaus widmet sich das Werk dem Ersten und Zweiten Koalitionskrieg in der napoleonischen Ära, als die französischen Revolutionstruppen von den Niederlanden her auf die Grafschaft vorrücken. Deutsche und britische Truppen versuchten vergeblich, um 1800 die Franzosen aufzuhalten. Sie belagerten und eroberten die Burg Bentheim und vertrieben in einem Gefecht bei Schüttorf die Koalitionstruppen aus dem Bentheimer Land. Dass aber nicht jede Kriegshandlung straffrei erfolgte, wird exemplarisch am Fall der Tötung eines Gefangenen während des Zweiten Weltkriegs im Lager IV Walchum behandelt. Dieser Fall kam noch während der NS-Zeit vor Gericht.

Öffentlich vorgestellt wird der neue Band Freitag, 15. November, ab 15.30 Uhr im Landwirtschaftsmaschinen-Museum Krone, Bernard-Krone-Straße 20 in Spelle statt. Das neue Buch kann dort verbilligt erworben werden. Anmeldungen zur Buchvorstellung zwecks Planung der Verpflegung werden unter kontakt@emslandgeschichte.de erbeten.