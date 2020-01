Empfehlung - Neue Zellen für niedersächsische Gefangene im Emsland

Meppen Auch wenn das Land bestätigt, dass bislang noch alle Straftäter inhaftiert werden können, gibt es in einzelnen Gefängnissen wie Sehnde, Celle, Oldenburg oder Bremervörde bereits „Vollauslastungen“. In Oldenburg müssen Gefangene sogar „enger zusammenrücken“. Die Zellen seien aber so geräumig, dass es möglich sei, zum Beispiel in einer Ein-Bett-Zelle vorübergehend zwei Insassen unterzubringen, heißt es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/neue-zellen-fuer-niedersaechsische-gefangene-im-emsland-341605.html