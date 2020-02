Empfehlung - Nach Unfall: Verkehr fließt nicht mehr quer durch Sögel

Sögel Nach dem verunfallten Schwertransport (die GN berichteten) bleibt der Hümmlinger Ring zwischen Kreisverkehr Wahner Straße und Berßener Straße / Püttkesberge bis auf Weiteres gesperrt, zumindest so lange, bis der Gastank, der dort seit Sonntagmittag im Seitengraben liegt, geborgen und wegtransportiert wurde. Wegen dieser Vollsperrung wurde der Verkehr zunächst durch den Ortskern von Sögel geleitet. Das führte nach Aussage der Gemeinde Sögel vor allem am Kreisverkehr, an dem Berßener Straße, Amtsstraße, Sprakeler Straße und Am Markt aufeinandertreffen, am Montag zu einigen brenzligen Situationen. Der Kreisel, der mit Personenskulpturen ausgestattet ist, ist sehr eng gestaltet, wenn sich dort zwei Lkws begegnen, wie am Montag passiert, kann es sehr brenzlig werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/neue-umleitungen-verkehr-fliesst-nicht-mehr-quer-durch-soegel-345650.html