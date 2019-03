Neue Polizeichefin sieht sich vor allem als „Schutzmann“

Nicola Simon ist am Freitag in Lingen in ihr Amt als Leiterin der Polizei-Inspektion Emsland/Grafschaft Bentheim eingeführt worden. Die 50-Jährige versteht sich als „Schutzmann“, der für die Bürger und die rund 700 Mitarbeiter stets ein offenes Ohr hat.