Neue Gaumen-Trainerinnen für Grundschüler in der Region

Sie sorgen dafür, dass Kinder mit Lebensmitteln umgehen lernen und Spaß am Kochen finden: Ernährungsberaterinnen der Landwirtschaftskammer (LWK) haben Zertifikate an elf Frauen verliehen, die an Grundschulen Kurse für den Ernährungsführerschein abhalten.