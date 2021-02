Einen Gefallen hat der Biber vor dem Fototermin den drei Emsland-Rangern (von links) Dagmar Untiedt, Alexander Semnet und Andreas Berenzen getan: Er hat in der Nacht in seinem Lebensraum Ems-Altarm mächtig gefuttert und dabei nicht nur Weiden angenagt, sondern auch die Rinde ganzer Äste gefressen. Einen hält Alexander Semnet in der Hand. Foto: Tobias Böckermann