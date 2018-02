Empfehlung - Neonazis treffen sich zum Rechtsrockkonzert in Lingen

Lingen. Zwischen 100 und 150 Personen waren am Samstagnachmittag bei einem Treffen der rechtsextremen Szene in einem ehemaligen Gasthof an der Haselünner Straße in Lingen. Die Polizei spricht von 100 Teilnehmern, Beobachter des nach eigenen Angaben unabhängigen Recherche- und Medienprojektes Recherche-Nord gehen von etwa 150 aus. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/neonazis-treffen-sich-zum-rechtsrockkonzert-in-lingen-227085.html