Empfehlung - Nena und Wincent Weiss treten beim Emsland Open Air auf

Meppen Seit 40 Jahren ist Nena (Foto) auf den Bühnen der Welt unterwegs - am 21. Juni kommt sie im Rahmen ihrer „Nichts versäumt Open Air Tour“ gemeinsam mit Wincent Weiss in die Meppener Hänsch Arena, Lathener Str. 15a. Das Konzert findet ab 18 Uhr im Rahmen des Emsland Open Air statt. Für ihre Bühnenshow zur aktuellen Tournee wurde die Sängerin mit dem Live Entertainment Award in der Kategorie „Hallen-Tournee des Jahres“ ausgezeichnet. Konzertkarten gibt es online auf www.deinticket.de.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/nena-und-wincent-weiss-treten-beim-emsland-open-air-auf-291267.html