Empfehlung - Nazi-Kunst neben der Kunsthalle in Lingen?

Lingen. Dabei ging es im Wesentlichen um die Frage, ob mittels propagandistischer Nazi-Kunst an tote Soldaten der beiden Weltkriege erinnert werden dürfe. In einem eindringlichen Plädoyer hatte sich die Direktorin der Kunsthalle, Meike Behm, gegen den vorgeschlagenen Standort am Eingang der Kunsthalle ausgesprochen. Ihrer Meinung nach vermittelt die Aufstellung dieses Monuments in der Öffentlichkeit den Eindruck, der Vorstand des Kunstvereins und die Leitung der Kunsthalle würden dieser Ideologie versöhnlich oder gleichgültig gegenüber stehen. Dabei legte sie Wert auf die Feststellung, dass gegen das Gedenken von Gefallenen in den Kriegen und von Opfern der Zeit des Nationalsozialismus nichts einzuwenden sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/nazi-kunst-neben-der-kunsthalle-in-lingen-218018.html