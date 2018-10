Empfehlung - Natur erholt sich nach Moorbrand

Meppen Nach Informationen der „Meppener Tagespost“ wurden dort in den vergangenen Wochen über 10.000 Tonnen Naturschotter aufgetragen. Nur so konnten die rund 2000 Einsatzkräfte gerade mit den handelsüblichen Feuerwehrfahrzeugen überhaupt ins Gelände vordringen. Jetzt muss mit den Naturschutzbehörden noch abgeklärt werden, ob der Schotter wieder abgetragen werden muss oder auch für mögliche zukünftige Einsätze vor Ort bleiben darf. Zusätzlich zu den kilometerlangen Schotterwegen fällt auf, dass entlang der Wege auch regelrechte Schneisen in vorhandene Waldstücke geschlagen wurden. Damit sollte ein Überspringen der Flammen in den Baumkronen verhindert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/natur-erholt-sich-nach-moorbrand-261095.html