Nächtliche Vollsperrung der A31 zwischen Geeste und Twist

Die Autobahn 31 wird in Fahrtrichtung Emden am Mittwoch, 12. Juni, und Donnerstag, 13. Juni, nachts jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr zwischen Geeste und Twist voll gesperrt. In dieser Zeit wird eine Stahlschutzwand zur Trennung der Fahrtrichtungen aufgebaut.