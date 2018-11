Empfehlung - Nächstes Jahr kein NDR2-Festival bei der Meyer Werft

Papenburg An der Meyer Werft in Papenburg wird im Jahr 2019 kein NDR2-Festival stattfinden. Das bestätigte jetzt das Papenburger Unternehmen. „Wir kehren wieder zu dem ursprünglichen Rhythmus für die Veranstaltung zurück, nämlich alle zwei Jahre“, teilte Peter Hackmann, Sprecher der Meyer Werft, auf Nachfrage mit. Es werde erst wieder 2020 ein Papenburg-Festival auf dem großen Werftparkplatz an der Rheiderlandstraße geben. Den Zwei-Jahres-Rhythmus hatte es bereits bis 2016 gegeben, danach fand das Festival mit dem Label des Rundfunksender aus Hamburg dreimal in Folge jährlich im nördlichen Emsland statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/naechstes-jahr-kein-ndr2-festival-bei-der-meyer-werft-268945.html