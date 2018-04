Empfehlung - Nachbarkreis Emsland punktet als Ferienregion

Geeste. Bei der Mitgliederversammlung der Emsland-Touristik in der Seeblick-Lounge der Gaststätte Deichkrone in Geeste legte Geschäftsführer Uwe Carli die neuesten Zahlen vor. Seit 15 Jahren wird mit kleinen Unterbrechungen ein stetiger Zuwachs bei den Übernachtungszahlen registriert. 2016 wurde mit 2064500 erstmals die Zwei-Millionen-Marke geknackt, im vergangenen Jahr mit 2171500 übertroffen, was einer Steigerung von 5,2 Prozent entspricht. Seit 2003 hat sich damit die Zahl der Übernachtungen um eine Million gesteigert, also fast verdoppelt, erklärte Carli.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/nachbarkreis-emsland-punktet-als-ferienregion-232042.html