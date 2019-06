Empfehlung - Nach tödlichen Badeunfällen: DLRG-Emsland mahnt zur Vernunft

Salzbergen/Kluse Zwei tödliche Badeunfälle haben sich am Sonntagnachmittag im Emsland ereignet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 38-Jähriger nach einem Kopfsprung in den Salzbergener Hengemühlensee nicht wieder aufgetaucht. Der Mann aus Polen hatte den See mit mehreren Freunden gegen 15.30 Uhr aufgesucht. Von der herbeigerufenen Feuerwehr konnte er nur noch tot geborgen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/nach-toedlichen-badeunfaellen-dlrg-emsland-mahnt-zur-vernunft-304003.html