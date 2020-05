/ Lesedauer: ca. 2min Nach Schiffsunfall: Brücke in Emsbüren eingestürzt

Ein Frachtschiff ist am Montagmorgen gegen die Kunkenmühlebrücke in Emsbüren gestoßen. Daraufhin wurde das Mittelteil der Überführung aus der Fassung gehebelt und stürzte in das Wasser. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen, schätzt die Polizei.