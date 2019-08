Empfehlung - Nach Lingener Pflegedemo zeigt sich Organisatorin enttäuscht

Lingen Enttäuscht hat sich eine der Organisatorinnen der Demonstration am vergangenen Freitag in Lingen gegen die Situation in der Pflege über die geringe Teilnehmerzahl geäußert. Schätzungsweise rund 60 Bürger hatten an der Veranstaltung teilgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/nach-lingener-pflegedemo-zeigt-sich-organisatorin-enttaeuscht-310841.html