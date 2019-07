Empfehlung - Nach der Raupe droht eine neue Gefahr: die Grasmilben

Lingen In sozialen Netzwerken finden sich in diesen Tagen immer wieder Bilder von verpuppten Sträuchern oder Bäumen aus der Region. Weiße Netze – das kann nur der Eichenprozessionsspinner sein, so die erste Vermutung. Ein Trugschluss, denn die Bandbreite an Tieren, die dafür verantwortlich sein könnten, ist groß. Eichenprozessionsspinner, Schwammspinner, Gespinstmotte oder Wolllaus. Nicht immer geht von ihnen eine Gefahr aus. Während der Schwammspinner trotz langer Härchen keine Raupendermatitis auslöst, die Gespinstmotte ebenso harmlos ist, hat auch die Wolllaus lediglich für Pflanzen negative Auswirkungen. Anders sieht es beim Eichenprozessionsspinner aus. Die Raupen haben giftige Haare mit Widerhaken. Berühren sie die menschliche Haut, kann es zu Atemnot, Juckreiz, Hautausschlägen, Schwindel oder sogar allergischen Schocks kommen.