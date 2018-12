Empfehlung - Nach Brand: 100 Bürger fordern Schließung der Uranfabrik

Lingen Zu der Demonstration eingeladen hatte der Vorsitzende des Elternvereins Restrisiko, Gerd Otten. Vor dem Hintergrund des Brandes bei ANF in der vergangenen Woche hatte Otten eine Mahnwache vor dem Neuen Rathaus geplant, dafür aber keine Genehmigung von der Verwaltung bekommen. Die Mahnwache fand deshalb vor dem Bahnhof statt. Anschließend setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung, um durch die Marienstraße am Ende doch noch vor dem Neuen Rathaus seinen Abschluss zu finden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/nach-brand-100-buerger-fordern-schliessung-der-uranfabrik-271651.html