Musik auf sieben Bühnen bei Altstadtfest in Lingen

Am kommenden Wochenende wird in Lingen wieder das Altstadtfest gefeiert. Vom 20. bis 22. September soll das Fest zum 39. Mal mit Open-Air-Konzerten auf sieben Bühnen Tausende Besucher in die Innenstadt locken.