Müllwagenfahrer rettet Hausbewohnerin bei Brand in Haselünne

In einer Wohnung oberhalb eines Restaurants in Haselünne ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten gerettet werden. Dabei hat ein Müllwagenfahrer geholfen, den die Feuerwehr als „Held des Tages“ bezeichnet.