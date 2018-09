Motorschiff in Schleuse bei Emsbüren havariert

Emsbüren Am Donnerstagvormittag ist es an der Schleuse Hesselte am Dortmund-Ems-Kanal in Emsbüren zu einem Schiffsunfall gekommen. Der polnische Führer eines Tankmotorschiffs wollte von Meppen kommend in Richtung Rheine in die Schleuse einfahren. Dabei versäumte er es den höhenverstellbaren Fahrstand weit genug herunterzufahren, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einem sogenannten Stoßbalken kam. Der Fahrstand wurde dabei erheblich beschädigt. Am Fahrstand entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Der Schiffsführer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.