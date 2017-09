Motorroller setzt Schuppen in Brand

gn Lingen. Ein Motorroller hat sich am Samstag gegen 11.35 Uhr an der Heikestraße in Lingen entzündet. Nach bisherigen Feststellungen der Polizei geriet der Roller aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Motorroller stand auf dem rückwärtigen Grundstück eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten, unweit eines Fahrradschuppens. Das Feuer breitete sich vom Motorroller über den Fahrradschuppen und die rückwärtige Giebelwand des Mehrfamilienhauses bis hoch in die Spitze und Teile des Dachgeschosses aus. Der Motorroller und der Fahrradschuppen wurden zerstört. Die Giebelwand, die dortigen Fenster, das Dachgeschoß sowie an der Giebelwand gelegene Räumlichkeiten wurden durch Flammen und Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 30.000 Euro.

