Empfehlung - Motorradfahrerin in Emsbüren schwer verletzt

Emsbüren Nach Angaben der Polizei war die Frau in Richtung Emsbüren fahrend einer langgezogenen Linkskurve vermutlich durch einen Fahrfehler nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum prallte sie mit ihrer BMW in einen Zaun und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 50-Jährige kam im Rettungswagen in das Krankenhaus nach Lingen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/motorradfahrerin-in-emsbueren-schwer-verletzt--293007.html