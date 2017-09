Motorradfahrer nach Unfall in Lingen außer Lebensgefahr

hlw Lingen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Lingen ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Haselünner Straße lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 17.45 Uhr ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer von der Wilhelm-Berning-Straße kommend die Haselünner Straße in Richtung Louis-Goosmann-Straße überqueren. Dieser hat dann den mit seiner Yamaha stadteinwärts fahrenden 22-Jährigen übersehen.

Das Motorrad prallte frontal in die Beifahrerseite des Autos mit Anhänger. Dabei zog sich der 22-Jährige nach Auskunft der Polizei die lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der junge Mann wurde notärztlich versorgt im Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus gefahren. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass der Zustand des 22-Jährigen inzwischen stabil und er außer Lebensgefahr ist.

Der Autofahrer aus Lingen kam mit dem Schrecken davon. An dem Motorrad war Totalschaden, an dem Auto erheblicher Sachschaden entstanden. Die Haselünner Straße war für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere Personen, die sich zur Unfallzeit an der Fußgängerdruckampel an der Haselünner Straße aufgehalten haben und diese betätigten, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.