Motorradfahrer in Lünne lebensgefährlich verletzt

Lünne In akuter Lebensgefahr schwebt ein Motorradfahrer aus Bochum, der am Sonntagmittag auf der B 70 zwischen Lingen und Rheine verunglückt ist. Nach Angaben der Polizei war der 63-Jährige Westfale gegen 11.10 Uhr in Lünne mit seiner Yamaha auf der B 70 in Richtung Lingen unterwegs. Ein aus der Messingener Straße auf die B 70 einbiegender 68-jähriger Fahrer eines Renault SUV aus dem Raum Grünberg im Landkreis Gießen hat offensichtlich das Motorrad übersehen. Es kam Zusammenstoß. Dabei zog sich der Bochumer die lebensgefährlichen Verletzungen zu. Er kam unter Reanimationsbedingungen im Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus. Der Renault-Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon. An dem Motorrad war Totalschaden und an dem Renault erheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei bemängelt das Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer, die durch die polizeilichen Absperrungen direkt zur Unfallstelle fuhren und die Rettungsarbeiten behinderten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/motorradfahrer-in-luenne-lebensgefaehrlich-verletzt--249523.html