Mord in Lingen: Angeklagter schweigt vor Gericht beharrlich

Lingen/Osnabrück. Der ebenfalls angeklagte B. hatte den 38-Jährigen zu Beginn des Prozesses schwer belastet und als denjenigen dargestellt, der am 30. September 2017 das Opfer in einem Waldstück am Schwarzen Weg im Anschluss an einen nächtlichen Besuch der Diskothek Joker durch den Schlag mit einer Kräuterlikörflasche und Tritten gegen den Kehlkopf getötet haben soll. B. selber will die Tat nur passiv verfolgt haben. Die Anklage hingegen spricht von einer gemeinsam begangenen Tat. Da es für das Geschehen offensichtlich keine weiteren direkten Zeugen gibt, muss dass Gericht nun versuchen, die Aussagen des Angeklagten B. unter anderem durch die Erkenntnisse der Polizei und diverser Sachverständiger zu verifizieren.(...)