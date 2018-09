Moorbrand: Naturschützer befürchten dauerhafte Folgen

Mit der Dauer der Löscharbeiten in der Tinner und Staverner Dose geraten auch die möglichen ökologischen Folgen in den Blick. Denn nicht nur sterben aktuell Amphibien und Reptilien in den Flammen. Auf Dauer könnte sich auch der Lebensraum Moor verändern.