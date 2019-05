Moorbrand in Esterwegen: Löscharbeiten sind abgeschlossen

An der Bundesstraße 401 in Esterwegen ist am Dienstagnachmittag eine Moorfläche in Brand geraten. Rund 100 Feuerwehrleute bis zur vollständigen Löschung im Einsatz. Am Die B 401 war zeitweise voll gesperrt, ist seit Mittwoch jedoch wieder frei.