Empfehlung - Moor: Naturschutz und Tourismus abwägen

Wietmarschen/Twist/Neuenhaus/Geeste. Dort, wo viele Jahre lang die kleine Moorbahn zum gewohnten Bild auf dem Damm an der Twister Straße gehörte, haben sich am Dienstag die Bürgermeister der vier Anrainergemeinden Wietmarschen, Neuenhaus, Geeste und Twist mit festem Schuhwerk und wetterfester Kleidung auf den Weg gemacht, das Dalum-Wietmarscher Moor zu erkunden. Eingeladen hatte der Leiter der staatlichen Moorverwaltung, Eberhard Masch. Ihm war vor allem daran gelegen, den bisherigen Stand der Maßnahmen zu erläutern, die dem Naturschutz dienen sollen. In Einklang zu bringen, sind diese Maßnahmen mit den Interessen der landwirtschaftlichen Nutzung im Umland und der touristischen Nutzung des Lebensraumes Moor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/moor-naturschutz-und-tourismus-abwaegen-208178.html