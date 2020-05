Möglicher Bombenfund in Meppen: Domhof zum Teil gesperrt

Meppen Nach Informationen der NOZ wird gerade der Bereich um den Domhof in Meppen in einem 100-Meter-Radius abgesperrt. Die Sperrung könnte möglicherweise auf 500 Meter erweitert werden. Ob es sich tatsächlich um eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg handelt, ist derzeit noch unklar. Das soll der Kampfmittelräumdienst klären, der gegen 16 Uhr in Meppen erwartet wird.

