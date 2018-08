Empfehlung - Modellflieger ermitteln ihre deutschen Meister in Emsbüren

Emsbüren Am Sonnabend, 18. August, beginnen die Wettkämpfe im Rahmen der Meisterschaft des Deutschen Modellfliegerverbandes im Motorkunstflug bereits um 8.30 Uhr, am Sonntag, 19. August, finden die finalen Flüge zwischen 9.30 und 13 Uhr statt. Aus der Grafschaft Bentheim sind zwei Piloten des MFC Phönix Lohne in Emsbüren dabei: Michael Lübbers (Expertenklasse) sowie Jens Dankelmann (Expertenklasse).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/modellflieger-ermitteln-ihre-deutschen-meister-in-emsbueren-246725.html