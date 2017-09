Mit Schusswaffe bedroht: Mann überfällt Pizzabotin

gn Lingen. Eine 46-jährige Angestellte einer Pizzeria ist am Dienstag gegen 20.00 Uhr von einem Unbekannten an der Beckstraße in Lingen überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Unbekannte zuvor telefonisch drei Pizzas bei einer Pizzeria am Konrad-Adenauer-Ring zur Bushaltestelle an der Beckstraße bestellt haben.

Als die Fahrerin mit den Pizzas an der Bushaltestelle eintraf, sah sie dort einen wartenden jüngeren Mann. Die Frau öffnete den Kofferraum ihres Autos, um ihm die bestellte Ware zu geben, doch der Mann soll sie dann mit einer Schusswaffe bedroht und Geld verlangt haben. Die Pizzabotin händigte dem Mann die Geldbörse aus. Ob er die Pizzas ebenfalls mitnahm, ist der Polizei nicht bekannt, es sei aber eher unwahrscheinlich, sagte ein Polizeisprecher auf GN-Nachfrage. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat in ein angrenzendes Waldstück.

Der Tatverdächtige soll etwa 18 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß sein. Er wird als sehr dünner, hagerer Typ beschrieben. Er soll mit einer dunkelgrauen Hose und einer dunkelgrauen Jacke bekleidet gewesen sein. Er trug ein schwarzes Basecap, das etwas nach unten ins Gesicht gezogen war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.