Empfehlung - Mit Herz und Verstand: 100 Schulsanitäter im Wettstreit

Lingen Die DRK-Kreisverbände Emsland und Celle haben in diesem Jahr den 9. Leistungswettbewerb „Mit Herz und Verband“ für Schulsanitäter ausgerichtet. In den Lingener Emslandhallen waren am Montag von 9 bis 14 Uhr 100 Schulsanitäter-Teams mit je fünf Teilnehmern aus Schulen in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen an den Start gemessen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/mit-herz-und-verstand-100-schulsanitaeter-im-wettstreit-306060.html