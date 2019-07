Empfehlung - Mit 18-Tonner an den Drive-In-Schalter: Autos beschädigt

Salzbergen Bei dem Versuch, mit seinem Lkw an den Außenschalter eines Schnellrestaurants zu fahren, beschädigte ein 48-jähriger alkoholisierter Mann laut Polizeiangaben die Höhenbegrenzung des Drive-Ins an der Straße An der Landesgrenze. Anschließend setzte der Slowake seine Fahrt mit dem 18-Tonner fort, fuhr über den Parkplatz und touchierte dabei mehrere Fahrzeuge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/mit-18-tonner-an-den-drive-in-schalter-autos-beschaedigt-306471.html