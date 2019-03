Missbrauchsfälle Thema der Bischofskonferenz in Lingen

1999 war es die Schwangerschaftskonfliktberatung, 20 Jahre später der Missbrauchsskandal in der Kirche. Am 11. März startet die Bischofskonferenz mit ihrer Frühjahrstagung in Lingen; und wieder im Ludwig-Windthorst-Haus.