Millionenschaden bei Brand einer Windkraftanlage in Rhede

In der Nacht zu Freitag ist es im Windpark am Q-Weg zum Brand einer Windkraftanlage gekommen. Gegen kurz nach 3 Uhr war das Feuer offenbar in oder an einem Maschinenhäuschen ausgebrochen und hatte sich auf die komplette Anlage ausgebreitet.