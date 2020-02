Empfehlung - Michael Jackson-Show am 21. Februar 2021 in Lingen

Lingen Michael Jackson gehört mit seiner Musik und seinem unverwechselbaren Tanzstil bis heute nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern auch zu den einflussreichsten Künstlern weltweit. Die Show „Thriller – Live“, die am 19. Februar 2021 in der Emsland-Arena in Lingen zu sehen und zu hören ist, konnte mit seiner Hommage an Michael Jackson bereits in 33 Ländern der Welt mehr als 4,5 Millionen Fans begeistern. Am Londoner West End schaffte die Tribute- Show sogar den Sprung in die Top 15 der Shows mit den längsten Laufzeiten. Die Musik- und Tanzshow lässt das Publikum hautnah eintauchen in das künstlerische Vermächtnis des King of Pop: Von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 wie „ABC“ oder „Can You Feel It“, über Welt-Hits wie „Bad“ und „Billie Jean“, bis hin zu den Songs aus seinem legendären sechsten Studioalbum Thriller, das ihn zum kommerziell erfolgreichsten Künstler der 80er-Jahre machte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/michael-jackson-show-am-21-februar-2021-in-lingen-345376.html