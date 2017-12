Empfehlung - Meyer Werft wird zum Motor bei Flüssigerdgas

Papenburg. Bis 2023 ist das Traditionsunternehmen mit Aufträgen ausgelastet. Nahezu alle großen Kreuzfahrtreedereien der Welt gehören derzeit zum Kundenkreis der Werft. In diesem Jahr kamen mit der Bestätigung des Baus der „Spirit of Adventure“, einem zweiten Schiff für die britische Reederei Saga Cruises mit Fertigstellung im Sommer 2020, und dem Auftrag für ein drittes Schiff für die US-Reederei Disney Cruise Line mit Ablieferung im Jahr 2022 zwei Aufträge am Papenburger Stammsitz hinzu.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/meyer-werft-wird-zum-motor-bei-fluessigerdgas-219970.html